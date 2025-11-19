Yerel seçimler sonrası gerçekleşen operasyonlarda pek çok belediye başkanı tutuklandı. Onlar içerisinde İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. 237 gün sonra İBB iddianamesi hazırlandı.

CHP, soruşturma ve operasyonların yanı sıra kurultay hakkında açılan davada mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başına geçmesi istenmişti. Fakat mahkeme, “mutlak butlan” talebini reddetmişti.

KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN 10 VEKİLDEN ÖZEL’E MEKTUP

Kurultay davası ve İBB iddianamesinin ardından bazı vekiller, Özgür Özel’e yönelik bir mektup hazırladı. İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’e CHP içinde hazırlanan bir mektup sızdırıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e gelen metnin 20’den fazla milletvekili tarafından imzalandığı öne sürüldü. Şaban Sevinç bildiride yalnızca 10 milletvekilinin imzası olduğunu söyledi.

Şaban Sevinç’in aktardığı listede Kılıçdaroğlu’na yakın vekillerin olması dikkat çekti. Listede yer alan isimler şu şekilde; Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Mustafa Adıgüzel, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir yer aldı.

HASAN ÖZTÜRKMEN: KOMİSYON KURULMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK

CHP içerisindeki bildiriye dair Yeniçağ gazetesi listede yer alan 2 vekile izahatlarını sordu. CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, bildiriye dair, “Bu bildiri CHP’nin Atatürk’ün kurduğu temiz bir parti, ülkemizin geleceğini şekillendirmek ve bu dedikodulardan arındırılması için sayın genel başkanımıza bir görev düştüğünü ve anımsatmak amacıyla hazırlanan bir bildiridir. Bu parti için başkaldırı veya isyan değildir. Sadece partimiz son dönemde atılan itiraflardan arındırılması için iftira atanlara karşın dava açılması ve adı geçenler ile ilgili bir komisyon kurulması gerektiğini söyledik. Aziz İhsan Aktaş’ın söylediği pazı partili arkadaşlarımız var onların araştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ADIGÜZEL: BU ÜLTİMATOM DEĞİL, DEĞERLENDİRME YAZISIDIR

Diğer imzası olan CHP’li Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel ise metnin sadece bilgilendirme yazısı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

“Bu yol parti içinde CHP’nin müktesebatı(geleneği ve kuralları) içerisinde genel başkanımıza son derece düzgün bir üslup ile vekillerimizin, genel başkana değerlendirme yazısıdır. Bu kaygıları dile getirmektir. Bu 3 maddeye kimse itiraz edemez, sokakta vatandaşın dile getirdiği soruyu genel başkana sunduk. Bu ültimatom değildir. Özgür Özel’e daha önceden bu metni gönderdik. Bunun yanlış olanı basına sızdırılmasıdır. Kim sızdırdı bilemiyoruz”