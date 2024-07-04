Kılıçdaroğlu’na yakın isimler CHP’de kurultay için harekete geçti. Bomba iddia

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, yerel seçimlerde partisini zirveye taşımış, CHP Türkiye’nin yıllar sonra birinci partisi olmuştu.

Bu değişim sonrasında birçok kulis bilgisi gündeme gelmiş. Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP’nin başına geçeceği iddia edilmişti.

CHP Genel Merkez binasında olan bu değişikliklerin Tüzük Kurultayı’nda da yaşanması bekleniyor.

Bu kurultay öncesi Kadın Kolları Başkanlığında bir değişim bekleniyor. Bir süredir görevde olan Aylin Nazlıaka ile CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, CHP Zonguldak İl Kadın Kolları Eski Başkanı Avukat Merve Kır’ın seçimde yarışacağı belirtildi.

Kır’ın, 4 Ağustos tarihinde yapılacak olan kurultayda aday olduğunu, CHP Genel Merkezi’nde açıklaması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN İSİMLER CHP’DE KURULTAY İÇİN HAREKETE GEÇTİ İDDİASI

Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın haberine göre, ise CHP’de Eylül ayında yapılacak olan Tüzük Kurultayı öncesi Kadın Kolları Başkanlığı seçimleri kritik öneme sahip.

İddialar arasında Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin seçimlerin ardından Tüzük Kurultayı’nda yeniden Olağanüstü Kongre kararı alınması için çalışmalar yürüttüğü iddia ediliyor.

Haberde, 31 Mart Yerel Seçimlerinden zaferle çıkan Özgür Özel kanadının, parti içinde elinin daha da güçlü olduğu belirtildi.