Yerel seçimlerin ardından yürütülen operasyonlarda İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile beraber birçok belediye başkanı tutuklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay hakkında açılan dava kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başına geçmesi istenmişti. Ancak mahkeme, “mutlak butlan” talebini reddederek Özel ve mevcut yönetimin görevine devam etmesinin önünü açmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİLLERDEN ÖZEL'E ELEŞTİRİ MEKTUBU

Süreç böyle ilerlerken bazı milletvekillerinin Özgür Özel’e yönelik Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın vekillerin eleştirilerini içeren bir mektup hazırladığı ortaya çıkmıştı. Bunlar içerisinde en dikkat çekeni ise CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır oldu.

Halk TV'de yapılan bir haberde Çakır’ın çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirtilmişti. Haberin ardından TBMM bütçe görüşmelerinde tepki gösteren Çakır, "Halk TV aleyhimde haber yapıp bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini protesto ediyorum” demişti.

İHRAÇ TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Kılıçdaroğlu’na yakın vekillerin verdiği mektupta imzası olan Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemi ile YDK'ya sevk edildi. CHP sözcüsü Zeynel Emre talebi duyurdu.