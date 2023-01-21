21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu: Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması bizim için sorun teşkil etmiyor 

Kılıçdaroğlu: Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması bizim için sorun teşkil etmiyor 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimle ilgili kendisine yöneltilen soruya "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de söz milletin dedik. Millet İttifakı'da bunu istiyor" diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 16:13
Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs açıklaması

Kılıçdaroğlu: Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması bizim için sorun teşkil etmiyor 
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı kapsamında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve milletvekilleri de eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  

"BOZULAN VE ÇÜRÜYEN BİR DEVLET YAPISI VAR" 

Kemal Kılıçdaroğlu "TÜRKONFED ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bizlere ekonomi hakkında beklentilerini ilettiler. Bizden beklentilerimizi sordular bende bütün sorulara samimiyetle cevap verdim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorular akıl ve mantıkla çözülebilir. Bozulan ve çürüyen bir devlet yapısı var. O yapının da süratle inşa edilmesi gerekiyor. 6 liderin bu konuda kararlı olduğunu ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer vardır diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim. Gerçekten Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Dolayısıyla iyi kadroları var. Bugün o kadrolar devre dışı olsa da o kadrolar tekrar yönetime geldiği zaman devlete tekrardan liyakatı sağlamış olacağız. Güzel bir ülkeyi inşa edeceğiz" dedi. 

Kılıçdaroğlu seçim takviminin sorulması üzerine "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de söz milletin dedik. Millet İttifakı'da bunu istiyor" ifadelerini kullandı.  (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mehmet
21.01.2023 16:40
anayasa??  
 
Attilla
21.01.2023 16:34
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası........?  
 
Misafir
21.01.2023 16:29
CHP’den bu kadroyla bu ülkeye bir hayır gelmez. Atatürk’ün kurduğu devletin dayandığı 1924 anayasası yerine 1921 anayasasını esas alarak parlamenter sisteme geçeceklermiş.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
2
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
3
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
4
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
5
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
6
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
7
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿İsveç’te yine infial uyandıracak eylem
﻿İsveç’te yine infial uyandıracak eylem
﻿İsveç’te yine infial uyandıracak eylem
﻿ÖSYM, 33 sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿ÖSYM, 33 sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿ÖSYM, 33 sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Işık Üniversitesi 2 akademik personel alacak
﻿Işık Üniversitesi 2 akademik personel alacak
﻿Işık Üniversitesi 2 akademik personel alacak
﻿Fatma Girik ölümünün 1. yılında anılacak
﻿Fatma Girik ölümünün 1. yılında anılacak
﻿Fatma Girik ölümünün 1. yılında anılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.