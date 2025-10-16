KKTC seçmenler, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandığa gidecek.

Seçimin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak katılacak.

Yavru Vatan'daki seçime ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 maddelik mesaj geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 4 MADDELİK MESAJ

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim öncesi X hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, verdiği büyük mücadeleyle haklılığını tüm dünyaya göstermiş; milletiyle ve toprağıyla bağımsız bir Türk devleti olarak varlığını kanıtlamıştır.

Kıbrıs, Türklerin tarihsel ve kültürel yaşam alanlarının bir parçasıdır.

Kıbrıs Türkleri, adada tarihi bir haklılık ve reddedilemez bir gerçeklikle mevcuttur.

1-) Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin garantör devleti Türkiye Cumhuriyeti’dir ve adadaki sorunların uluslararası alanda konuşulması gereken yer, dün olduğu gibi bugün de Birleşmiş Milletler’dir.

2-) 2004 yılında “Annan Planı” özelinde yapılan referandum oylamasında, Kıbrıs Türk kesimi üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı hâlde, sözünde durmayan taraf Rum kesimi olmuştur.

Bu haklı gerçeklik, uluslararası her arenada dile getirilmelidir.

3-) Türk Devletler Teşkilatı’nın bütün üyeleri, Kıbrıs Türk Devleti’nin bağımsızlığını amasız ve fakatsız tanımalıdır.

Bunun öncülüğünü ve liderliğini de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmalıdır.

4-) Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği sözleri tutmalı ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhinde ikili tutum ve yaklaşımlarından derhal vazgeçmelidir.

Planladıkları asimilasyon ve dejenerasyon planlarının suya düşeceğini bilmelidirler.

Birlik gerçekten samimiyse ve kalıcı bir çözümden yanaysa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ticari serbestlik anlaşmalarını derhal imzalamalı; başta turizm ve eğitim alanlarında olmak üzere iş birliği içinde olmalıdır.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

rahmetli Başbakanımız Bülent Ecevit’in söylediği gibi “vatanperverliğin Ege’nin deniz yataklarına ve Kıbrıs’ın dağlarına yazıldığı” yerdir.

Dileğim odur ki, kazanılan bu büyük zaferin ve güzel toprakların kıymeti bilinsin.

Bu vesileyle,

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinde cesaret ve kararlılıkla harekât emrini veren merhum Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcımız merhum Necmettin Erbakan’ı, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı ve canı pahasına bağımsızlık savaşı veren şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Kıbrıs gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."