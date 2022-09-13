Kılıçdaroğlu’ndan ‘5’li çete’ mesajı: Bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ‘5'li çete’ye seslendi

Kılıçdaroğlu, Sakarya ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya!"

Kılıçdaroğlu, Giresun ziyaretinde çekilmiş bir fotoğrafı da "Giresun'da enerjimizi tazeledik. Sorunlar büyük ama inancımız tam. Sonunda kazanan Millet olacak. Hep beraber, hep beraber" notuyla paylaşmıştı.