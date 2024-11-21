Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı'na hodri meydan. 'Eğer yüreğin yetiyorsa...'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı'na hodri meydan. 'Eğer yüreğin yetiyorsa...'

Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklaması ile ilgili, ”Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, belki ibret alırsın” ifadelerini kullandı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" sözlerine çok sert bir dille yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yılmaz Tunç’a seslenerek, ”Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, belki ibret alırsın” dedi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu için, "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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