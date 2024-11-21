Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı'na hodri meydan. 'Eğer yüreğin yetiyorsa...'

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" sözlerine çok sert bir dille yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yılmaz Tunç’a seslenerek, ”Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, belki ibret alırsın” dedi.

Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye

gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle,

dinle belki ibret alırsın... https://t.co/DKA8H9mKLP — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 21, 2024

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu için, "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.