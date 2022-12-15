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Kılıçdaroğlu’ndan aday açıklaması: Canlı yayında duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı. Bir sonraki toplantının Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezasının 6’lı masanın çalışma takvimini etkilemeyeceğini söyledi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:10
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Kılıçdaroğlu’ndan aday açıklaması: Canlı yayında duyurdu

Kılıçdaroğlu’ndan aday açıklaması: Canlı yayında duyurdu
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasının milli iradeye darbe olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın çalışmaları hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak son toplantının aralık ayı sonu ya da ocak ayı başında yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, adayın belirlenmesi için ne zaman görüşüleceğini şu ifadelerle anlattı:

“Hükümet programı dediğimiz gerçek bir metnin ortaya çıkması lazım. Bu metnin kamuoyu ile paylaşılması lazım. Çünkü bu metin çıktığında 6 lider aynı şeyi söyleyeceğiz. Ardından güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası var. Yol haritası üzerinde de şu anda görüşmeler devam ediyor. Ardından ne kadar sürede parlamenter sisteme geçeceğiz, geçerken nasıl çalışacağız, kararları nasıl alacağız, bununla ilgili çalışmalar da var.”

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezasının aday belirleme takvimini etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

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Samet
15.12.2022 11:34
Erdogan altili masa adayini acikladi bu saatten sonra aday Imamoglu'dur.  
 
türk
15.12.2022 11:28
kılıçdaroğlu sana güle güle imamoğlu bu saatten sonra sana bırakacağınımı sanıyonsun atı alan üsküdarı geçti dedi birileri şimdi sana güle güle emekliliğe  
 
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