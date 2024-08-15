Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e dava cevabı! Eski dostlar mahkemelelik oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çalışma ofisinde ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“ONU TUNÇ BEY’E SORACAKSINIZ”

Bir gazetecinin, “Tunç Soyer ile bir görüşme gerçekleştireceğiniz basına yansımıştı. Genel Başkan adaylığına ilişkin bir yorum yaptı Soyer. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Onu, Tunç Bey’e soracaksınız, bana değil.” yanıtını verdi.

“DAVA AÇSIN NE OLACAK YANİ?”

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in kendisine dava açacağına ilişkin soruya ise, “Türkiye’nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış. Açsın, ne olacak yani?” şeklinde cevap verdi.

“İHANETİ DE GÖREBİLİYORUZ”

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kısa Dalga’dan Günel Cantak ile yaptığı söyleşide, Meral Akşener’in Beştepe’de Cumhurbaşkanı ile görüşmesini değerlendirmişti.

“6 lider olarak Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmıştık” diyen CHP’nin eski lideri “Bu metin, demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda da anlaşmıştık. Bu nedenle masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce şaşırmadım. Maalesef bu topraklarda ihaneti de görebiliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener’in kurmayları ise, “Söz hakkımızı basın üzerinden değil, yargı yoluyla kullanacağız.” açıklamasında bulundu