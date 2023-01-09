9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Akşamcılara müjde. Kılıçdaroğlu'ndan alkol vaadi

Akşamcılara müjde. Kılıçdaroğlu'ndan alkol vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alkollü içeceklere yapılan zammı zulüm olarak nitelerken “6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.” dedi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 22:30
Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan alkol vaadi. Akşamcılara müjde

Akşamcılara müjde. Kılıçdaroğlu'ndan alkol vaadi
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.” ifadelerine yer verdi.

YENİ YILLA BİRLİKTE ZAM YAPILMIŞTI

Her yıl olduğu gibi 2023 yılının ilk günlerinde de alkol ve alkollü içeceklere zam geldi. TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının yeniden belirlenmesiyle biradan alınan ÖTV tutarı 4.40 liradan 5.39 liraya, köpüklü şaraptan alınan ÖTV tutarı 146.48 liradan 179.14 liraya, cin, votka ve rakıdan alınan ÖTV tutarı da 602.48 liradan 736.77 liraya yükseltildi. ÖTV zammına bir de şirketlerin yaptığı zam eklenince yerli bira çeşitlerinde zam oranı yüzde 35'i, ithal bira çeşitlerinde ise 50’yi buldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hasan
9.01.2023 06:36
ŞU ADAM PARTİ BAŞKANI YA... VALLAHİ O PARTİ'YE YAZIK...BU KADARMİSİNİZ YA.... YAZIK....SU REZİLLİGE BAK....  
 
Ser
9.01.2023 03:18
Güle güle bay ekonomist bu zamlar sana gircek.  
 
Geri alin yorum 2 devami
9.01.2023 02:48
Hicde mantikli deyil temelde sifirlama yi ruyanda goturursun pkk lialrin kara propandasi da bu turk dusmanlarin sacma yorumlarida kimsenin umrunda deyil verilen memur zamlarini geri alin askeri uceret  
 
TÜM YORUMLAR (16)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
2
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
3
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
5
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
6
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
7
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
﻿Üç isim Halk Tv'den istifa etti
﻿Üç isim Halk Tv'den istifa etti
﻿Üç isim Halk Tv'den istifa etti
﻿Park halindeki 2 minibüs alev alev yandı
﻿Park halindeki 2 minibüs alev alev yandı
﻿Park halindeki 2 minibüs alev alev yandı
﻿Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift kurtarılamadı
﻿Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift kurtarılamadı
﻿Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift kurtarılamadı
﻿İstinye Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.