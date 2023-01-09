Akşamcılara müjde. Kılıçdaroğlu'ndan alkol vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.” ifadelerine yer verdi.

YENİ YILLA BİRLİKTE ZAM YAPILMIŞTI

Her yıl olduğu gibi 2023 yılının ilk günlerinde de alkol ve alkollü içeceklere zam geldi. TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının yeniden belirlenmesiyle biradan alınan ÖTV tutarı 4.40 liradan 5.39 liraya, köpüklü şaraptan alınan ÖTV tutarı 146.48 liradan 179.14 liraya, cin, votka ve rakıdan alınan ÖTV tutarı da 602.48 liradan 736.77 liraya yükseltildi. ÖTV zammına bir de şirketlerin yaptığı zam eklenince yerli bira çeşitlerinde zam oranı yüzde 35'i, ithal bira çeşitlerinde ise 50’yi buldu.