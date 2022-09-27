﻿Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.
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