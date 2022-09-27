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Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 01:32
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Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret

Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.

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