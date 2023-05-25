Kılıçdaroğlu'ndan Babala TV çağrısı: Paylaşımları durdurun

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YouTube kanalı Babala TV’de ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programının konuğu oldu.

Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur’un yaptığı program dün saat 21:30 itibariyle yayınlandı. Program, ilk 5 saatte 5 milyon kişi tarafından izlendi.

“EN BÜYÜK YALNIZLIĞI BU KONUDA HİSSETTİM”

Kılıçdaroğlu, ilerleyen saatlerde ise kendisine soru soran bazı gençlere yönelik sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Soru soran gençlere, 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler."