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Kılıçdaroğlu EYT'liler için Erdoğan'a seslendi. Oyalamayı bırak

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek "EYT'lileri oyalamayı bırak" dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:33
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Kılıçdaroğlu'ndan bir EYT çağrısı daha. Erdoğan'a milleti oyalamayı bırak dedi

Kılıçdaroğlu EYT'liler için Erdoğan'a seslendi. Oyalamayı bırak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a seslenerek, "EYT’lileri oyalamayı bırak" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu,  "Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı." diyerek şunları söyledi:

"İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen"

Kılıçdaroğlu paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketledi.

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