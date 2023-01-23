Kılıçdaroğlu EYT'liler için Erdoğan'a seslendi. Oyalamayı bırak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a seslenerek, "EYT’lileri oyalamayı bırak" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı." diyerek şunları söyledi:

"İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen"

Kılıçdaroğlu paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketledi.