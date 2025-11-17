Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen’in oğlunun Çırağın Sarayı’ndaki düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu burada Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP’li eski başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Orhan Gencebay ile birlikte çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre, haftasonu İstanbul’da olan Kemal Kılıçdaroğlu Silivri Cezaevi’ne giderek Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay ve eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

Soykan, Kılıçdaroğlu'nun, eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı da ziyaret ettiğini ifade ederek CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmediğini aktardı. Kılıçdaroğlu, iddiaya göre İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.

Öte yandan Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "konusuz kaldığı" gerekçesiyle reddine karar verilen Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Kurultay davası öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hem destek vermiş hem de vatandaşlardan Özel'e destek istemişti. Davadan 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin genel başkanı olacaktı.