Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan tavır. Ankara kulisleri bu olayla çalkalanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da içinde bulunduğu 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Yaşanan olay, muhalefet ile iktidarı karşı karşıya getirdi. İki taraftan da zehir zemberek açıklamalar gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan ve iktidarının CHP belediyelerine savaş başlattığını belirterek bu savaşı kabul ettiklerini açıkladı.

ANKARA KULİSLERİ KILIÇDAROĞLU’NU KONUŞUYOR

Ankara kulislerinde ise CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini koruması konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU, RIZA AKPOLAT'IN TUTUKLANMASI SONRASI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Neredeyse Türkiye gündemindeki her konuda açıklamalarda bulunan, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan, iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması ile ilgili herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANINCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası sert açıklamalarda bulunmuştu.

Yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu sine-i millettir.” İfadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından açıklamalarda bulunması, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması ile ilgili herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

Erdoğan'dan 'Rıza Akpolat' açıklaması: Turpların büyüğü heybede, sokağa çıkamayacaklar

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi’nde yapıldığı iddia edilen ‘ihale yolsuzluğu’ ve ‘suç örgütü’ operasyonuyla ilgili CHP’yi hedef alarak, “Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede.” İfadelerini kullanmıştı.

“BU BİR SAVAŞ İLANIDIR. BUNU GÖRDÜK VE KABUL ETTİK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Erdoğan’ın açıklamaları sonrası şunları söyledi, “Bu bir savaş ilanıdır. Bunu gördük ve kabul ettik. Şimdi cezaevine Rıza Akpolat'ı ziyaret etmeye gidiyorum.

'Bu savaş ilanıdır görüyoruz ve kabul ediyoruz'. Özgür Özel’den iktidara hodri meydan

Bir protesto sürecinden bahsetmiyorum iktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bugün “turpun büyüğü heybede” dedi. Bunu ben mi açmalıyım. Bunu Türkçesi başta yargı emirlerimin altında demek. Bundan daha büyük şeyler var diyor biz bilmiyoruz ama o biliyor. Bu devlet onun şahsi istihbarat örgütü gibi işliyor.

Toplanması gereken tüm kurumlar toplanacak ve bir süreç yönetimi ile ilgili ortak ve cesur kararlar alınacak. Günü geldiğinde herkes o kararlardan haberdar olacak. Bir miting eylem sürecinden bahsetmiyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bunları daha fazla koltuklarında oturtmak bu ülkeye kötülüktür."