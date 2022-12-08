Kılıçdaroğlu'ndan çok sert mafya tepkisi: Allah bin belasını versin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Yayınlanan videoda, aranan mafya liderlerinin Türkiye'de yakalandığına dair haber görüntüleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin!" notunu düşerken videoda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye son 10 yıldır Balkanlardan Türki cumhuriyetlere uzanan bir suç makinesinin küflü dişlilerinin buluşma noktası…

Ağustos 2013: Ali Gamidov

Ağustos 2016: Rövşan Caniyev

Ağustos 2020: Lotu Quli

Ekim 2022: Elnur Gasimov

İçişleri Bakanı bu isimlerin Avrupa’nın ve dünyanın en azılı katilleri olduğunu kabul ediyor fakat Türkiye’de ne aradıklarını, nasıl ellerini kollarını sallayarak dolaştıklarını, nasıl gözaltından salıverildiklerini açıklayamıyor.

Sadece Azeriler mi?

Husumetli iki Sırp mafya grubu da Avrupa’da 60 can aldıktan sonra yaşamak ve hesaplaşmak için Türkiye’yi seçiyor. Interpol’le aranmasına karşın uzun yıllar Türkiye’de yaşayabilen Zeljko Bojanic, iki ay önce hedef olan ve İçişleri Bakanı’nın balkanların en büyüğü dediği Jovan Vukotiç, siyasilerle fotoğrafları çıkan Zindaştiler, polis katilleri, AVM’lerde çatışan mafya bozuntuları, kirli paralarını aklayanlar, uyuşturucuyu Türkiye üzerinden Avrupa’ya pazarlayanlar…

Türkiye son 10 yılda kötü bir mafya filminin platosuna dönüşmüş durumda. Tek farkla. Bu filmde gerçek insanlar ölüyor, gerçek ailelere ateş düşüyor, masumların kanı gerçekten dökülüyor. Yetkililer ise katillerle fotoğraf çektiriyor ya da bu kötü filmi kıllarını kıpırdatmadan izlemeye devam ediyor.”

Videonun sonunda ise Kılıçdaroğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda söylediği şu ifadeler yer aldı:

“Uyuşturucu paralarını getirdiler, kendileri de geldiler. Ne yaptılar? Türkiye’de at koşturdular. En önemli mafya liderleri, uyuşturucu baronları Türkiye’ye geldiler, Türkiye’ye oturdular, Türkiye’de daire aldılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin. “