Kılıçdaroğlu'ndan Datça Belediyesi çalışanı için çağrı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan Datça Belediyesi çalışanı için çağrı!

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında Datça Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan görevlinin işine son verilmesine tepki gösterdi. "Hakkımı helal ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, çalışanın işe iadesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Datça Belediyesi'nin X hesabını yöneten kişinin kendisine yönelik paylaşımı nedeni ile işten çıkarıldığı iddiası için konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder" dedi.

Kılıdaroğlu, paylaşımında "Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bir sosyal medya kullanıcısının, Kemal Kılıçdaroğlu'na Datça'da 10 günlük tatil hediye edileceğini belirtmesi üzerine Datça Belediyesi'nin hesabından söz konusu paylaşımın atlına "Doluyuz" yazılmıştı.

CHP'li Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını yöneten kişinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu paylaşımının ardından görevden alındığı iddia edilmişti.

İşte o paylaşım:

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