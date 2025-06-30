Kılıçdaroğlu'ndan Datça Belediyesi çalışanı için çağrı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Datça Belediyesi'nin X hesabını yöneten kişinin kendisine yönelik paylaşımı nedeni ile işten çıkarıldığı iddiası için konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder" dedi.

Kılıdaroğlu, paylaşımında "Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini de kullandı.

Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum.

Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.



Sadece o arkadaşımıza değil;

yalan ve… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2025

NE OLMUŞTU?

Bir sosyal medya kullanıcısının, Kemal Kılıçdaroğlu'na Datça'da 10 günlük tatil hediye edileceğini belirtmesi üzerine Datça Belediyesi'nin hesabından söz konusu paylaşımın atlına "Doluyuz" yazılmıştı.

CHP'li Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını yöneten kişinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu paylaşımının ardından görevden alındığı iddia edilmişti.

İşte o paylaşım: