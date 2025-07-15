Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 15 Temmuz mesajı!

Kılıçdaroğlu, "Bu ihanet yapılanmasının devlet içerisindeki uzantılarının hala var olduğu ve gölgelerinin siyaset kurumuna tesir ettiği dönem henüz son bulmamıştır. Bu yapının siyasi uzantılarının deşifre edilerek cezalandırılması, sapla samanın birbirinden ayrılması, önümüzdeki süreçte devletin menfaatleri ve milletin selameti açısından önemlidir" açıklamasında bulundu.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılı nedeniyle, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Devletin içine hem küresel düşmanlarımız hem de yerli işbirlikçileri yardımıyla yerleşmiş ihanet şebekesinin, halk iradesine, devlet yapılanmasına ve Türkiye demokrasisine göz diktiği 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, canlarını siper eden 251 kahraman şehidimizi saygıyla anıyor, gazilerimize minnetlerimi iletiyorum.

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Bu ihanet yapılanmasının devlet içerisindeki uzantılarının hala var olduğu ve gölgelerinin siyaset kurumuna tesir ettiği dönem henüz son bulmamıştır. Bu yapının siyasi uzantılarının deşifre edilerek cezalandırılması, sapla samanın birbirinden ayrılması, önümüzdeki süreçte devletin menfaatleri ve milletin selameti açısından önemlidir.