Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016 tarihinde şehit olan Fatih Çaybaş'ın sene-i devriyesi sebebiyle mesaj yayımladı.

"Barışa, kardeşliğe ve birlikte yaşama irademize yönelik her türlü terör eylemini tereddütsüz biçimde bir kez daha lanetliyorum." diyen Kılıçdaroğlu, "Kardeşlikle yoğurulmuş bu coğrafya huzurun, barışın ve istikrarın merkezi haline gelebilecektir." ifadelerini kullandı.

X hesabından paylaşımda bulunan eski lider mesajında şu ifadelere yer verdi:

25 Ağustos 2016 tarihinde Şavşat’tan Artvin’e gidişimiz esnasında terör örgütünün saldırısını birlikte göğüslediğimiz ve çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Fatih Çaybaşı kardeşimi, suikast girişiminin sene-i devriyesinde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Kime yöneldiğine ve kimden geldiğine bakmaksızın; barışa, kardeşliğe ve birlikte yaşama irademize yönelik her türlü terör eylemini tereddütsüz biçimde bir kez daha lanetliyorum. Hiç şüphesiz ki gözyaşlarının dindiği, tek bir evladımızı toprağa vermediğimiz, tek bir evimize ateşin düşmediği, terörün kendine hareket sahası bulamadığı bir zeminde Türkiye kendi potansiyelini gerçekleştirebilecek; dünya ile rekabet edecek güce kavuşacak, kardeşlikle yoğurulmuş bu coğrafya huzurun, barışın ve istikrarın merkezi haline gelebilecektir.

Bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

