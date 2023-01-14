Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a başkomutan yanıtı: Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini hedef alan Erdoğan'ı alkışlayan komuta kademesine de seslendi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz.

Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!"

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye’de katıldığı törende CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti. Erdoğan’ın tepkisini törene katılan komuta kademesinin alkışlaması ise dikkat çekmişti.

KILIÇDAROĞLU SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren Erdoğan’ı alkışlayan komuta kademesine tepki göstermişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu "Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak” ifadelerini kullanmıştı.