Kılıçdaroğlu: Sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan gayet iyi bilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üçüncü kez adaylığı mümkün değil” diyenlere “2018’de kronometre sıfırlandı” karşılığını verdi. Erdoğan’a yanıt ise 6’lı masadan geldi. CHP'li Muharrem Erkek, "Hiçbir şeyi sıfırlamadık. Anayasayı çiğneyemez" derken İYİ Partili Bahadır Erdem ise "Böyle bir hukuksuzluğa geçit vermeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yayınında gazeteci Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili Küçükkaya'dan gelen soruya;

"Ne diyor 'kilometreyi sınıfladık mı?' öyle bir şey diyor. Sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan gayet iyi bilir. Sıfırlama konusunda bir numaralı uzmandır. ‘Oğlum paraları sıfırladın mı?’ ben demedim o dedi." diyerek 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nda dönemin Başbakanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen Erdoğan’ın oğluna, aileye ait paraları elden çıkarma talimatı verdiği öne sürülen kayıtlara gönderme yaptı.

TAPELER PATLAMIŞTI

Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en geniş çaplı ve en büyük yolsuzluk operasyonu olarak tarihe geçen 17-25 Aralık (2013)yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda patlayan tapeler (KAYIT) gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında 17 Aralık'taki beş konuşmaya ait olduğu iddia edilen "paraları sıfırla" kayıtları siyaset dünyasında çalkantı yaratırken CHP 'hükümet meşruiyetini yitirmiştir' diyerek Erdoğan'ı istifa etmeye çağırmıştı.

TAPELER YOUTUBE'DA YAYINLAMIŞTI

O tarihte Youtube’a yüklenen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın, 17 Aralık günü, yani rüşvet operasyonunun olduğu gün yapıldığı ileri sürülmüştü.

Kayıtlarda Başbakan’ın Bilal Erdoğan’a işadamlarından rüşvet karşılığı alındığı iddia edilen ve 5 ayrı evde tutulan paraları elden çıkarmasını ve paranın bazı işadamlarına taşınmasını istediği iddia edildi.

Kayıtlara göre, son olarak elde 30 milyon Avro kaldığı ve bu parayla da Çamlıca’da bulunan Şehrizar Konakları’ndan gayrimenkul alınmasının kararlaştırıldığı öne sürüldü.

Videoda Erdoğan ve oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen 5 konuşma kaydına yer verilmişti.

İddiaya göre; oğlu Bilal Erdoğan’ı arayan Başbakan, oğluna operasyon yapıldığı bilgisini verdikten sonra aile fertlerine ait adreslerde saklanan paranın bir an önce başka kişilere aktarılması talimatını veriyor ve kızı Sümeyye Erdoğan’ı yanına göndereceğini belirtiyor. Bilal Erdoğan ise paranın büyük bir kısmını işadamları F.K. ve M.G’ye vereceklerini söylüyor. Bunun üzerine ise Başbakan’ın tüm paranın elden çıkarılması gerektiğini söylediği iddia edildi.

Ses kaydında Başbakan Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ses, “Paraların tamamen sıfırlanmasını, ellerindeki tüm parayı çıkarmalarını ve paranın miktarı çok fazla yer kapladığı için taşınması dikkat çekmesin diye akşam hava karardıktan sonra evden çıkarılmasının daha iyi olacağı” talimatını vermiş; Kalan paranın işadamı F.I’ya verilmesi, bir kısmıyla gayrimenkul alınması kararlaştırılmıştı.

BİLİR KİŞİ RAPORU: "SINIFLAMA TAPELERİ GERÇEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı tazminat davasında mahkemeye sunduğu ve “sıfırlama tapeleri”nin delil olarak gösterildiği cevap dilekçesi nedeniyle hakim karşısına çıkmış "Benimle ilgili iddia sıfırlama tapelerini dosyaya koymak.

Tapeler montaj diyorlar. Bu sıfırlama tapeleri doğru mudur değil midir? Doğruysa ben suç işlemiş olur muyum? Mahkemeniz tarafından bilirkişi tarafından inceletilmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Çelik ardından 'sıfırlama tapelerinin' gerçek olduğuna ilişkin bir bilirkişi raporunu da mahkemeye sunmuştu.