Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şartlı destek

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz akşam Twitter hesabından paylaştığı video ile Meclis'e başörtüsü teklifi sunacaklarını dile getirmişti. Sabah saatlerinde Meclis'e gelen teklife ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Dürüstsen bunu yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın bu çıkışına ise "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa" şartıyla destek verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.

Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin başörtüsü teklifine tepki göstererek, "Ülkemizde kamuda veya özel sektörde böyle bir mesele var mı? Türkiye bir dönem Meclis'e başörtüsüyle girdiği için kürsüden senin fikir baban haddi bildirmeye davet edilen milletvekilleri görmüştü. Siz de bunları alkışlamıştınız. Meclis'ten atmak için alkışlamıştınız. Bugün milletvekillerimizle ve diğer konularla ilgili böyle bir sıkıntı var mı?" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan başörtüsü teklifi için "Öyleyse, biz daha öte teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, samimiysen temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkarmak için samimiyse, gençlerimizin hassasiyetleri olan bu meselenin ahdi temelini güçlendirmenin peşindeyse bunu yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" ifadelerini kullandı