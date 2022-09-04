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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine sert yanıt: Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü uzatabilmek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef almasına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu" dedi

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 01:42
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine sert yanıt: Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü uzatabilmek

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine sert yanıt: Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü uzatabilmek
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir dillendirdiği 'helalleşme' çağrısını hedef aldı.

Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu ne diyor; hellaleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var'' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu" ifadelerini kullandı.

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