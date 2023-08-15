Kılıçdaroğlu'ndan hapse atılan gazeteci Barış Pehlivan'a dair çarpıcı mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün beşinci defa hapse giren gazeteci Barış Pehlivan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan hapse atılan gazeteci Barış Pehlivan'a dair çarpıcı mesaj

Gazeteci Barış Pehlivan daha önce ceza aldığı ve altı ay kaldıktan sonra tahliye edildiği ‘Libya’da şehit olan MİT mensubu haberiyle’ ilgili davadan dolayı bugün yeniden cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik talebi yanıtlanmayan Pehlivan, temmuzda çıkarılan ve Covid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen düzenlemeden de muaf tutuldu.

Pehlivan’ın buna yönelik itirazıysa kabul edilmedi. Pehlivan sekiz ay açık cezaevinde kalacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BARIŞ PEHLİVAN MESAJI

Gazeteci Barış Pehlivan'ın yeniden hapse girmesine dair bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir."

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