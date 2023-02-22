Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'da çadır isyanı: Koskoca Türkiye'de çadır sorununu nasıl çözemezsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları ile 20 Şubat'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Hatay'ın Defne ilçesini ziyaret etti.

Defne'deki ziyaretinde depremzedeler çadır temininde ciddi eksiklikler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hükümete tepki göstererek çözemiyorsanız bırakın biz çözelim şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Defne'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketinde 17'inci güne girdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Hâlâ bazı sorunların aşılmadığını görüyoruz. Umarım bu sorunlar en kısa sürede çözülür. En büyük arzumuz o. Belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ederim. Belediye çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Hepsi canla başla çalıştılar" dedi.

"BÜYÜK EKSİKLİKLER VAR"

"Dayanışma kültürümüzü sadece Türkiye'ye değil dünyaya gösterdik" diyen Kılıçdaroğlu, "Bizim açımızdan son derece önemli. Su sorunu var, hâlâ çözülmemiş durumda, umarım kısa süre içerisinde çözülür. Çadır ihtiyacı karşılanmamış durumda. Burada da büyük eksiklikler var. Süratle karşılanması lazım" ifadelerini kullandı.

ÇADIR İHTİYACI KARŞILANMIYOR

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "İnsanları yıkılan binalarının yanında çadır olmasını istiyorlar çünkü evlerinde eşyaları var. Eşyalarının birileri tarafından öyle ya da böyle çalınmasını istemiyorlar. Çadır ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Maalesef sadece Hatay değil, diğer bölgelerde de çadır ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını görüyoruz."

Hatay'ın kadim bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Değişik uygarlıkların yaşadığı, değişik kültürlerin olduğu, olağanüstü güzelliklerin yaşandığı güzel bir kentimiz. Bu kente süratle yapılaşma sağlayacağız demek doğru değil. Kentin dokusunu, kültürünü, kadim yapısını koruyarak bir süreci başlatmak gerekiyor. Elbette ki yeni yerleşim yerleri olabilir ama kentin tarihi eserlerinin, kadim yapısının korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HATAY'DAN VAZGEÇMEYİN"

Hataylı çocuklara ve gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Hatay, sizin annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin yaşadığı kadim bir kent. Bu kentten vazgeçmeyin. Elemizden gelen bütün çabayı göstereceğiz Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için. Elbette ki sadece Hatay değil, Kahramanmaraş'ın da, Adıyaman'ın da, diğer bölgelerin sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyoruz."

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra depremzedeler için yemek yapılan çadırı ziyaret ederek, alandaki vatandaşlarla da görüştü.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ EŞLİK ETTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.

İKTİDARA ÇADIR ÇAĞRISI

Hatay'da incelemelerini sürdüren Kılıçdaroğlu, bir kez daha basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çadır eksikliği sorununa dikkati çeken CHP Lideri, "Depremin üzerinden 17 gün geçti, 17 gündür çadır sorunu hâlâ çözülmüş değil. Gittiğim her yerde, arabadan indiğim her yerde önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti 'Bir çadır bulamıyoruz, çadır alamıyoruz' diye. Kişiler evlerine yakın olan yerlerde çadırlarda yaşamak istiyorlar. Çünkü binalarında eşyaları var. Bir şekliyle bu sorunu aşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"BIRAKIN BİZ ÇÖZELİM"

İktidara seslenen Kılıçdaroğlu, "Ya Allah aşkına, siz koskoca Türkiye'de nasıl olur da bir çadır sorununu çözemezsiniz. Nasıl olur da kalkıyorsunuz 'Çadır sorununu çözdük' diye ortalıkta geziyorsunuz. Gelin vatandaşı dinleyin. Türkiye'de çadır üreten, fiyatı ne olursa olsun, tamamını satın alıp deprem bölgelerine göndermeye hazırız. Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim. Nasıl olur da çözemiyorlar. İktidarın bu konuda çok daha hızlı davranması lazım" ifadelerini kullandı.