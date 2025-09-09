Kılıçdaroğlu’ndan herkesi şoke eden 'kurultay' hamlesi! Ünlü gazeteci canlı yayında açıkladı…

CHP İstanbul il yönetimine kayyum atanmasının ardından, tüm dikkatler 15 Eylül’de görülecek kurultay davasına çevrilmişti. Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV’de CHP’deki kayyum krizine dair dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi. Terkoğlu, “Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yorumu: Kılıçdaroğlu, 15 Eylül’de kurultay iptal edilip genel başkanlık görevine dönmesi halinde 21 Eylül’de yapılması planlanan olağanüstü kurultayı iptal edecek...” dedi.

MUTLAK BUTLAN VE GENEL MERKEZE KAYYUM İHTİMALİ

CHP İstanbul İl Kongresi’ne kayyum kararının ardından, 15 Eylül’deki kurultay davasında “mutlak butlan” kararı çıkabileceği ve CHP Genel Merkezi’ne de kayyum atanabileceği konuşuluyor. Bu gelişmeler üzerine, Türkiye genelindeki CHP delegeleri olağanüstü kurultay için imza kampanyası başlatmıştı.

21 EYLÜL’DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Yaklaşık bin delegenin imzasıyla, CHP’de 21 Eylül’de olağanüstü kurultay yapılması kararlaştırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın delege oylarıyla gerçekleşeceğini, genel başkanın bunu tek başına durduramayacağını ve sürecin tamamen hukuka uygun olduğunu vurguladı. Özel, olası bir mutlak butlan kararında kayyımın sadece 6 gün görev yapabileceğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI İPTAL EDECEK İDDİASI

Barış Terkoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun çevresine, “Bu konular hakkında konuşmayacağım, siz de konuşmayın” dediğini aktardı. Terkoğlu, Kılıçdaroğlu’nun çevresine, 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkarsa bu kararı kabul edip etmeyeceğini sorduğunu ve çevresindeki isimlerin, mahkeme kararını kabul edeceği yönünde görüş bildirdiğini iddia etti. Terkoğlu, “Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yorumu: Kılıçdaroğlu, 15 Eylül’de kurultay iptal edilip genel başkanlık görevine dönmesi halinde 21 Eylül’de yapılması planlanan olağanüstü kurultayı iptal edecek...” dedi.

Terkoğlu, Kılıçdaroğlu ve çevresinin, Kasım 2023’teki kurultayda hile yapıldığına inandığını belirtti. Çevresindeki isimler, maddi imkanlarla delegelerin manipüle edildiğini ve Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle genel başkanlığı kaybettiğini düşündüklerini ifade etti.