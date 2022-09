﻿Kılıçdaroğlu’ndan Kraliçe ll. Elizabeth için taziye mesajı

Kılıçdaroğlu’nun, Türkçe ve İngilizce olarak yayınladığı mesaj şöyle:

“Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum.”

“It is with sadness that I learned the passing away of Queen Elizabeth II. I commemorate this outstanding person of state and duty, who witnessed many historical events and transformations worldwide and worked until the last days of her life. I extend my condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom.”