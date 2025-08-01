Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek ve Niyazi Nefi Kara'ya ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti.

Böcek "rüşvet" soruşturması kapsamında Kara ise 'rüşvet', 'yolsuzluk' ve 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla tutuklanmıştı

Muhittin Böcek ve Niyazi Nefi Kara

GÖRÜŞMELERİ 1,5 SAAT SÜRDÜ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile bazı partililer tarafından bir akaryakıt istasyonunda karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte kente geldi.

Bazı partililerin "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı da attığı karşılamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na geçti.

Kılıçdaroğlu, cezaevinde önce Muhittin Böcek'i ardından Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti. Cezaevine saat 13.45'te gelen Kılıçdaroğlu'nun Böcek ve Kara ile görüşmeleri, yaklaşık 1,5 saat sürdü.