Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e tepki. 'CHP rüşvet verenleri aklayacak bir parti değildir'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP GeneL Başkanı Özgür Özel'in Türkevi' açılış aşamasında Türk görevlilerin New York belediye başkanına rüşvet verdiği iddialarına ilişkin söylediklerini eleştirdi.

Özgür Özel konuyla ilgili ilk yaptığı açıklamada, Türkevi binası için, "hepimiz için bir gurur kaynağı" demişti. İkinci yaptığı bir açıklamada ise 'rüşvet alan varsa soruşturulur" dedi. Öte yandan Özel, ABD yargısının böyle bir duruma müsaade etmeyeceğini de vurgulamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya karşı Türkevi savunmasını şu sözlerle yaptı,

“CHP RÜŞVETİ AKLAYACAK BİR PARTİ DEĞİLDİR”

"Erdoğan Hükümeti ve kurduğu Saray düzeninin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir!

Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir.

Halkın büyük umutlarla sıkı sıkıya bağlandığı CHP’nin kurumsal sorumluluğu, iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlıklara göz yummak, işlediği suçlara ortak olmak değildir!

"O fakir (!), canı bedeninde oldukça" değil de "Mal varlığını araştırırız." diye tehdit edildiğinde denileni yapar!

Çocuklarının vakıfları Amerika'da neler yapmış, mal varlıkları ne kadarmış?

Muhammed Ali'nin çiftliğini kim satın almış?

Halk Bankası üzerinden neler yapılmış?

Asli görevimiz bu soruları sormaktır.

Son nefesime ve gücümün son noktasına kadar,

arsızın, hırsızın, hak-hukuk tanımazların, mafyaların-uyuşturucu baronlarının, tiranların ve karunlaşan

haydutların karşısında, milletimin ve partimin tam yanındayım.

Bugün normalleşme adı altında bizlere AKP’nin hatalarına göz yummamızı isteyenlere duyururuz ki;

Şafağın söktüğü, güneşin battığı yerdeyiz ve Mücadele edeceğiz…"