Kılıçdaroğlu’ndan ‘sandık’ çağrısı: İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla ‘sandık’ çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘sandık’ çağrısı: İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna saatler kala sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, paylaşımına, "Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin!" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu videoda, İstanbul ve Ankara seçimlerini hatırlatarak, "Senin oyun onun boyunu geçer" ifadelerini kullandı.

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