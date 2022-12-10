6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarın ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu’ndan Saray’ı küplere bindirecek paylaşım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki H.K.G.’nin 29 yaşındaki Kadir İstekli tarafından 6 yaşından evden kaçtığı güne kadar nitelikli cinsel istismar ve/veya tecavüze maruz kalmasına yönelik iktidara çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 20 Şub 2018 tarihindeki tweetini alıntı yaparak AKP iktidarına şu ifadelerle çağrı yaptı:

“6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey Saray hükümeti? Fotoroman’ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?”

Kılıçdaroğlu, 20 Şub 2018 tarihinde ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“CHP olarak, ülkemizin en büyük utancı çocuk istismarının önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız demokrasi, eşit yurttaşlık ve çağdaş uygarlık mirası ile tüm kadınların ve çocukların mutluluğu için bu düzeni değiştirmeye mecburuz!”

NE OLMUŞTU?

Olay ilk olarak 3 Aralık'ta BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın haberiyle duyuldu.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren 29 yaşındaki tarikat müridi Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı ortaya çıktı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti. Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu, Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtti. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.