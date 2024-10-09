Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki geldi: Beyler, kendinize gelin… Çirkin iftirada ekibi suçlanmıştı

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi olduğu ve bir bebek aldırdığı iddialarını geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı. Özgür Özel ise dünkü toplantısında sert bir dille iddiaları yalanlayarak, “O ahlaksızlar alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim” ifadelerini kullanmıştı. İddiaları yayan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın’ın ise CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldığı iddia edilmişti. Yaşanan olaylara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, "Beyler, kendinize gelin… Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum” diyerek tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL: ALNINIZI KARIŞLAMAZSAM NAMERDİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ilişkileri olduğunu ve bebek aldırdığını CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, iddia etmişti. Gülşah Durbay, ise iddiaları kesin bir dille yalanlarken, dünde Özgür Özel tarafından sert bir dille eleştirmişti. Özel, ““Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup bir çelişkiden kendine makam mevki üreten o sahtekarlar, o ahlaksızlar alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim” şeklinde konuştu.

Özgür Özel'i çileden çıkaran iddialar: Alçaklar, alnınızı karışlamazsam namerdim

ANAHTAR LİSTE İDDİASI

İddiaları yayan Küçükaydın'ın 2018 genel seçimlerinde CHP Kocaeli 6. sıra milletvekili adayı gösterilen ve daha sonra da CHP Antalya’dan 28. Dönem milletvekili aday adaylığı bulunuyor. Küçükaydın'ın 2020 yılında yapılan CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldığı da öne sürülmüştü. Ayrıca bilgileri yayan kişilerin Kılıçdaroğlu'nun ekibinden olduğu iddia edilmişti.

KILIÇDAROĞLU: BEYLER KENDİNİZE GELİN

Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki iddiaları operasyon olarak adlandıran Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beyler, kendinize gelin…" şeklinde tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını da yineledi.

Kılıçdaroğlu’nun X hesabı üzeriden yaptığı paylaşım şu şekilde;

“Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun. Beyler, kendinize gelin… Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin! Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin! Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin! Erken seçim isteyin ve gereğini yapın! ,

Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım. Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum.

Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım. Mağdur edebiyatı Erdoğan’ın taktiğidir. Benim yakın çevrem! bilir ki, Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum.

Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum. Kadınlarımızı koruyacağız, Evlatlarımıza siper olacağız, Gençlerimize sahip çıkacağız, Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve Vatanın her karış toprağını savunacağız.