Kılıçdaroğlu'ndan sonra Erdoğan da aynı tuzağa düştü! Yapılan paylaşım gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Kılıçdaroğlu'ndan sonra Erdoğan da aynı tuzağa düştü! Yapılan paylaşım gündem oldu

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü nedeniyle Erdoğan'ın hesabından gerçekleştirilen paylaşımdaki fotoğraf, EOKA'ya ait çıktı. Paylaşım daha sonra kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla kutladı.

"Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda kullanılan fotoğrafın EOKA terör örgütü mensuplarına ait olduğu ortaya çıktı.

Paylaşım daha sonra silindi.

KILIÇDAROĞLU'NDA DA AYNI HATA YAŞANMIŞTI

Yaklaşık iki sene önce Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir video paylaşan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında da aynı görsel kullanıldı.

Anadolu Ajansı, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında kullanılan fotoğraf için 2 yıl önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Fotoğraf Türk Mukavemet Teşkilatı'nı değil, EOKA terör örgütü mensuplarını gösteriyor. EOKA terör örgütü mensupları, ele geçirdikleri Türk Bayrağı ile Aziz Hilarion Kalesi önünde poz veriyor. Görüntü platformu Getty Images'in fotoğrafın hem EOKA terör örgütü mensuplarına hem de Türk tarafına ait olduğunu öne sürmesi karışıklığa yol açtı."

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