Kılıçdaroğlu'ndan Yaren Leylek paylaşımı. Marteniçkasını çıkardı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da simge haline gelen Yaren leyleğin 14. kez tekrar Uluabat Gölü kıyısına gelmesine ilişkin olarak sosyal medyada paylaşım yaptı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek 14. yılda da yine geldi.

Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leyleğin gelenekselleşmiş fotoğrafları, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda

"Hoş geldin, Yaren Leylek. Baharın, umudun, mutluluğun ve vefanın simgesi… İyi ki geldin. Ben marteniçkamı ağaca bağlıyorum artık." dedi.

MARTENİÇKA NEDİR?

Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de tüm Balkan coğrafyasında ve Türkiye'de de her sene kutlanan bir bahar ritüelidir.

Marteniçka,senenin ilk leyleği görüldüğü zaman bileklerden çıkarılıp meyve veren bir ağaca bağlanıyor. Mart ayında leylek görülürse marteniçka takılırken dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.