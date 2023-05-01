Millet İttifakı'ndan yeni kampanya videosu. İlk turda bitirelim haydi!

Millet İttifakı liderleri sosyal medya hesabından "İlk Turda Bitirelim #Haydi" başlığıyla yeni seçim kampanya videosunu paylaştı...

Millet İttifakı'ndan yeni kampanya videosu. İlk turda bitirelim haydi!

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala adaylar kampanya videolarını yayınlamaya devam ediyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile liderler sosyal medya hesabından "İlk Turda Bitirelim #Haydi" başlığıyla yeni bir seçim kampanya videosu paylaştı.

"İLK TURDA BİTİRELİM HAYDİ"

Millet İttifakı'nın tüm parti liderlerinin ve iki belediye başkanının yer aldığı ve paylaştığı videoda 'Haydi' şarkısıyla birlikte seçmen sandığa davet edildi.

"İlk Turda Bitirelim” mesajının verildiği videoda Kılıçdaroğlu ile birlikte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, videoda yer aldı.

İşte o paylaşımlar ve video:

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