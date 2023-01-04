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Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek Sinan Ateş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında çok sert bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:51
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Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek Sinan Ateş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek Sinan Ateş açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için yayımladığı mesajında "Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere 'mesajı siz verin' diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim, bu en hafif tabirle adiliktir. Burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum. Siz haddinizi çok aştınız. Biz Kuvayi Milliyetçi gelenekten gelen 100 yıllık hareketiz. Size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti. Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil."

 

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Nuri bey
4.01.2023 23:20
Allah razı olsun başkanım. ağzına sağlık.  
 
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