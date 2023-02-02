Kılıçdaroğlu'ndan ‘atama’ sözü: Kadroları hızla sağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, atama bekleyen ziraat mühendislerine seslenerek iktidara geldiklerinde hızla kadro vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Atama bekleyen ziraat mühendislerine sözümdür. İktidara geliyoruz, çiftçimizle birlikte çalışacağınız kadroları hızla sağlayacağız. Saray düzeninin çökerttiği ülke tarımını hep birlikte ayağa kaldırmaya ve dünyayla rekabet etmeye hazırlanın."

AKŞENER DE İKTİDARA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 15 bin ziraat mühendisinin atanması için iktidara çağrıda bulunmuş ve “Eğer yapmazsanız zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz” demişti.