Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı çılgınca alkışladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever karşıladı. Erdoğan, törende yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Birilerinin 'Ona buna satıldı' diyerek iftiralarına neden olan Arifiye Bakım Fabrikası ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle hedef aldı:

"Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak, benzin istasyonlarındaki afedersiniz restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak, kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle, işte bu dev eserleri hizmete koyuyoruz" dedi.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komutanlarının alkışladı görüldü.(AA)



