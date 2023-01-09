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  • Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı çılgınca alkışladı

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı çılgınca alkışladı

TSK komutanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor" diyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasını alkışladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:38
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Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan'ı komutanlar çılgınca alkışladı

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı çılgınca alkışladı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever karşıladı. Erdoğan, törende yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Birilerinin 'Ona buna satıldı' diyerek iftiralarına neden olan Arifiye Bakım Fabrikası ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle hedef aldı:

"Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak, benzin istasyonlarındaki afedersiniz restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak, kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle, işte bu dev eserleri hizmete koyuyoruz" dedi.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komutanlarının alkışladı görüldü.(AA)


 

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NAH OY ALIRSIN DERSE ARKASINDAN DA KOMUTANLAR SIYAE ALKIŞ TUTAR
9.01.2023 16:35
ULUSİ AKAR İYI PARTILI VEKİLE SEN BÖYLE  
 
Devlet Hepimizin.
9.01.2023 16:22
Asker devlettir.Devletin partisi olmaz.Devlet parti işlerine girerse ülkenin güvenliğinde sıkıntı olur.  
 
fatih
9.01.2023 16:21
kılıçdaroğluna oy vermeye hiç elim gitmiyor ama tayyip seni her gördüğümde kılıçdaroğluna oy veresim geliyor bilmem anlatabildim mi  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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