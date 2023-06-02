Kılıçdaroğlu'nu en iyi anlatan Süleyman Demirel'in sözü ortaya çıktı. Aday olunca herkes yağ yakıyordu

Editör: Serkan Talan

Geride bıraktığımız cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin tartışmaları devam ediyor. Özellikle muhalefet, mağlubiyetin faturasını çıkaracak isim ararken oklar tamamen Kılıçdaroğlu’na dönmüş durumda.

Yanlış aday ve kadro tercihi, hatalı seçim politikaları gibi sebeplerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günah keçisi ilan edilmiş durumda.

Ancak aynı Kılıçdaroğlu’na aday olduğu zaman şimdi sırt dönenlerin birçoğu destek vermek için sıraya girmişti. Adaylık ve seçim süresi boyunca methiyeler düzülen, tabiri caizse yağ yakılan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin kaybedilmesiyle hedef haline geldi.

Bu durum akıllara Türk siyasetinin efsane isimlerinden olan ve 2015 yılında vefat eden Süleyman Demirel’in bir sözünü getirdi.

Demirel o sözlerinde, "galibiyetin sahibi çoktur, mağlubiyetin sahibi yoktur. Yenilgi yetimdir" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bugünkü durumunu anlatan bu sözler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.