CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını, partinin risk almadığını ve elini taşın altına koymadığını gerekçe göstererek eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2021’de yaptığı bir konuşmada ''İmralı meşru bir organ değil'' açıklaması günün en çok konuşulan konusu oldu.

CHP’NİN İMRALI TUTUMUNU ‘RİSK ALMAMAKLA’ ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda: “CHP, Ortadoğu’da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP’den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir” açıklamasını yaptı.

ÖCALAN MEŞRU BİR ORGAN DEĞİL

2021 yılında Kılıçdaroğlu’nun konuşması kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan’ı ‘’İmralıyı muhatap almak’’la eleştiren Kılıçdaroğlu’nu şu ifadeleri kullanmıştı:

“HDP’nin parlamentoda olması çok önemli. Aynı düşünceyi bugün de koruyorum. Siyaset kurumunun 35–40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğimiz kurum gayrimeşru organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı, devleti İmralı’yla muhatap kıldı. İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş. Bu sorun çözülecekse meşru organlarla çözebiliriz.”