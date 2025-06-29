Kılıçdaroğlu’nun A takımındaki isminden telefon! “Bir yıl CHP’yi yöneteceğiz…” Tuncay Mollaveisoğlu iddia etti

CHP'de gündem kurultay soruşturması. CHP’nin yaptığı Kurultayın iptal edileceği ve CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mutlak Butlan ile göreve geleceği iddia edilirken, Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü olan Tuncay Ceylan'ın gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesini ve içeriğinin detaylarını paylaştı.

Tuncay Mollaveisoğlu'nun iddiasına göre CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan eski Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan bir telefon aldı ve partiyi bir yıl kendilerinin yönetecekleri söylendi. Yine iddiaya göre bu süreçte kendisine ihtiyaçları olduğu dile getirilse de Tuncay Ceylan söz konusu teklifi reddetti.

Tuncay Mollaveisoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Takip eden değerli okurlarımız bilir, emin olmadığım hiçbir konuda okurumu, izleyicimi yanıltmam…

CHP’yi yoran, paralize etmeye çalışan son gündem ile ilgili bir bilgiyi aktarmak istiyorum…

Sekiz yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel kalem müdürü olan Tuncay Ceylan’ı Kılıçdaroğlu’nun A takımından arıyorlar.

“Abi hazırlan, kırgın olduğunu biliyoruz ama geride bırakacağız… Geliyoruz bir yıl boyunca partiyi dizayn edeceğiz… Sana da ihtiyacımız var” diyorlar…

Tuncay Ceylan bu teklifi kabul etmiyor. Ceylan, uzun yıllar gölgesi gibi birlikte çalıştığı Kemal Kılıçdaroğlu için, süreci yanlış yönetmesinden dolayı üzüldüğünü ifade ediyor… yargı oyunlarıyla partiye dizayn verilmeye çalışıldığı bir süreçte bu sürecin parçası olmayacağını, kendilerinin de yanlış yolda olduğunu söylüyor…”