Kılıçdaroğlu'nun A takımından eski müdürüne telefon! 'Partiyi 1 yıl dizayn edeceğiz'

Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'nun A takımından eski müdürüne telefon! 'Partiyi 1 yıl dizayn edeceğiz'

CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımının eski özel kalem müdürü Tuncay Ceylan'ı arayarak, "partiyi bir yıl dizayn edeceklerini" söyledikleri iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tuncay Ceylan'ı aradığını ancak Tuncay Ceylan'ın teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

Tuncay Mollaveisoğlu, CHP'yi karıştıran iddasını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu.

Mansur Yavaş o görüşmeyi ünlü gazeteciye anlattı: Kılıçdaroğlu’ndan bu tavrı hiç beklemiyordumMansur Yavaş o görüşmeyi ünlü gazeteciye anlattı: Kılıçdaroğlu’ndan bu tavrı hiç beklemiyordum

Mollaveisoğlu paylaşımında "CHP’yi yoran, paralize etmeye çalışan son gündem ile ilgili bir bilgiyi aktarmak istiyorum… 8 yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü olan Tuncay Ceylan’ı Kılıçdaroğlu’nun A takımından arıyorlar. 'Abi hazırlan, kırgın olduğunu biliyoruz ama geride bırakacağız. Geliyoruz bir yıl boyunca partiyi dizayn edeceğiz. Sana da ihtiyacımız var' diyorlar.

Tuncay Ceylan bu teklifi kabul etmiyor. Ceylan, uzun yıllar gölgesi gibi birlikte çalıştığı Kemal Kılıçdaroğlu için süreci yanlış yönetmesinden dolayı üzüldüğünü ifade ediyor. Yargı oyunlarıyla partiye dizayn verilmeye çalışıldığı bir süreçte bu sürecin parçası olmayacağını, kendilerinin de yanlış yolda olduğunu söylüyor."

Son Haberler
Üniversitenin mezuniyet törenine 'toplu dua' eklendi
Üniversitenin mezuniyet törenine 'toplu dua' eklendi
Altının tahtı sallandı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Altının tahtı sallandı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Ankara’da domuzlar şehir merkezine indi
Ankara’da domuzlar şehir merkezine indi
Kılıçdaroğlu'nun A takımından eski müdürüne telefon! 'Partiyi 1 yıl dizayn edeceğiz'
Kılıçdaroğlu'nun A takımından eski müdürüne telefon! 'Partiyi 1 yıl dizayn edeceğiz'
'Adisyonla tahsilat' çetesi çökertildi! Tanışma uygulaması ile tuzak kurdular
'Adisyonla tahsilat' çetesi çökertildi! Tanışma uygulaması ile tuzak kurdular