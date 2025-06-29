Kılıçdaroğlu'nun A takımından eski müdürüne telefon! 'Partiyi 1 yıl dizayn edeceğiz'

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tuncay Ceylan'ı aradığını ancak Tuncay Ceylan'ın teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

Tuncay Mollaveisoğlu, CHP'yi karıştıran iddasını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu.

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Mollaveisoğlu paylaşımında "CHP’yi yoran, paralize etmeye çalışan son gündem ile ilgili bir bilgiyi aktarmak istiyorum… 8 yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü olan Tuncay Ceylan’ı Kılıçdaroğlu’nun A takımından arıyorlar. 'Abi hazırlan, kırgın olduğunu biliyoruz ama geride bırakacağız. Geliyoruz bir yıl boyunca partiyi dizayn edeceğiz. Sana da ihtiyacımız var' diyorlar.

Tuncay Ceylan bu teklifi kabul etmiyor. Ceylan, uzun yıllar gölgesi gibi birlikte çalıştığı Kemal Kılıçdaroğlu için süreci yanlış yönetmesinden dolayı üzüldüğünü ifade ediyor. Yargı oyunlarıyla partiye dizayn verilmeye çalışıldığı bir süreçte bu sürecin parçası olmayacağını, kendilerinin de yanlış yolda olduğunu söylüyor."