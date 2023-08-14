Kılıçdaroğlu'nun anketçisi AKP'ye kaçtı

Önce AKP'nin sonra CHP'nin anket işlerini alan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçim çalışmaları üzerinden muhalefeti yeren iktidarı öven tweetler atıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile pozunu paylaştı.

AKP'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

AKP'nin kuruluşunun 22'nci yılını kutlamak için paylaşım yapan Mehmet Ali Kulat şu ifadeleri kullandı:

"Çok partili demokrasi tarihimizin en uzun soluklu hükümetlerini inşaa eden ve girdiği her seçimde milletin teveccühüyle 1. olma vasfını kimseye kaptırmayan AK Parti'nin 22. Yaşını Gn. Bşk. ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kutlar; başarılar dilerim." dedi.

"ASİST YAPAN MUHALEFET; GOL ATAN BELLİ"

Mehmet Ali Kulat Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hayatının en zor seçimini KAZANDI şimdi hayatının en kolay seçimine hazırlanıyor. Bu seçimi kolaylaştırma konusunda da MUHALEFET ELİNDEN GELEN KATKIYI sağlıyor. Kazanan iktidar; kazandıran muhalefettir. Asist yapan muhalefet; gol atan belli."

SEÇİM TAHMİNLERİ YANILTTI

Mehmet Ali Kulat'ın 6,4 oy alacak dediği MHP, 10,1 oy alırken 29,2 oy alacağını öne sürdüğü CHP, yüzde 25'lerde kaldı.

Kulat, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlunun yüzde 50,9 ile ilk turda kazanacağını da iddia etmişti.