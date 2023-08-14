Kılıçdaroğlu'nun anketçisi Mehmet Ali Kulat AKP'ye kaçtı

Kılıçdaroğlu'nun anketçisi olarak bilinen AKP'nin eski anketçisi Mehmet Ali Kulat, yağ yakan tweetler atarak Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı. Kulat'ın 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından yaklaşan yerel seçimler öncesindeki paylaşımları Yunus Emre'nin ‘Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap’ dizelerini akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun anketçisi Mehmet Ali Kulat AKP'ye kaçtı

Önce AKP'nin sonra CHP'nin anket işlerini alan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçim çalışmaları üzerinden muhalefeti yeren iktidarı öven tweetler atıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile pozunu paylaştı.

AKP'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

AKP'nin kuruluşunun 22'nci yılını kutlamak için paylaşım yapan Mehmet Ali Kulat şu ifadeleri kullandı:

"Çok partili demokrasi tarihimizin en uzun soluklu hükümetlerini inşaa eden ve girdiği her seçimde milletin teveccühüyle 1. olma vasfını kimseye kaptırmayan AK Parti'nin 22. Yaşını Gn. Bşk. ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kutlar; başarılar dilerim." dedi.

"ASİST YAPAN MUHALEFET; GOL ATAN BELLİ"

Mehmet Ali Kulat Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hayatının en zor seçimini KAZANDI şimdi hayatının en kolay seçimine hazırlanıyor. Bu seçimi kolaylaştırma konusunda da MUHALEFET ELİNDEN GELEN KATKIYI sağlıyor. Kazanan iktidar; kazandıran muhalefettir. Asist yapan muhalefet; gol atan belli."

SEÇİM TAHMİNLERİ YANILTTI

Mehmet Ali Kulat'ın 6,4 oy alacak dediği MHP, 10,1 oy alırken 29,2 oy alacağını öne sürdüğü CHP, yüzde 25'lerde kaldı.

Kulat, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlunun yüzde 50,9 ile ilk turda kazanacağını da iddia etmişti.

kilicdar-kulat.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Bitlis’te trafik kazası: 8 yaralı Güncel
Bitlis’te trafik kazası: 8 yaralı
Burak Özçivit'ten ünlü model Angelina Michelle'e sert tepki Magazin
Burak Özçivit'ten ünlü model Angelina Michelle'e sert tepki
Beşiktaş Zaynutdinov'da mutlu sona çok yakın Spor
Beşiktaş Zaynutdinov'da mutlu sona çok yakın
Erzurum'da çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü Yaşam
Erzurum'da çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü
Boşandığı kadının motosikletine çarparak öldürdü Güncel
Boşandığı kadının motosikletine çarparak öldürdü
Ece Erken çocuğunun babası olan ilk eşine öfke kustu. ''Önce nafakanı öde'' Magazin
Ece Erken çocuğunun babası olan ilk eşine öfke kustu. ''Önce nafakanı öde''