Kılıçdaroğlu'nun borsa manipülasyonu açıklaması sonrası borsa vurgununda ifşalar başladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim." demesinin ardından borsada ifşalar başladı. Borsada manipülasyon yaparak vurgun yapan isimler de ifşa olmaya başladı. Borsa piyasasında 'Mübarek Kardeşler' olarak tanınan Enver Çevik, Masum Çevik ve Nurettin Çevik kardeşlerin AKP'li isimlerle işbirliği yaparak küçük yatırımcının kazancına çöktükleri iddia edildi.

Polemik Haber'de yer alan habere göre; Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından gözler, Borsa'da 5 milyon yatırımcısı olan ve AK Partili bazı isimlerle iş birliği yapıp küçük yatırımcıyı dolandıran Enver Çevik, Masum Çevik ve Nurettin Çevik kardeşlere çevrildi.

KILIÇDAROĞLU 15 MAYIS'TA EMRİ VERECEK

Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide 15 Mayıs'ta Borsa'ya soruşturma emri vereceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim" dedi.

Çevik kardeşlerin Borsa'da küçük yatırımcıyı mağdur ettiği işlemler:

- Penta manipülasyonu

- Petrokent manipülasyonu

- Ulusoy elektrik manipülasyonu

- Çan termik santral manipülasyonu

- Oncosem manipülasyonu

- Kütahya şeker manipülasyonu

Mübarek Kardeşler ve ailesi SPK'dan 6 ay süreyle işlem yasağı aldı.

İşte Çevik kardeşlerin bütün ailesinin işlem yasağı gördüğü işlemler:

DENIZBANK A.S. (DENIZ) pay piyasasında 17.12.2018-09.01.2019 donemınde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKN)’nun 1’inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminden, SPKN’nin 101/1 maddesi ve v-101.1 sayılı bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 14.01.2019 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay sureyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar varılmıştır

ISLEM YASAGI GETIRILEN SAHIS/SIRKET-MKK SICIL NO :

1 ENVER CEVIK 12437991

2 NERMIN CEVIK 12812000

ILGILI TEBLIG MADDESI: 5/1, 6/1

ISLEM YASAGI SURESI: 6 AY