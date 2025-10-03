Kılıçdaroğlu’nun CHP başına gelme ihtimalini açıkladı!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına gelme olasılığına dair Keloğlan teorisi dikkat çekti. Özcan, “Keloğlan'ın saçlarının çıkma ihtimali var -milyonda bir- ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyeti Halk Partisi'nin başına dönme ihtimali yok” dedi.

CHP üzerinde yargı baskısı devam ediyor. Son olarak CHP İstanbul İl Kongresi 21 Kasım’a ertelenerek, Gürsel Tekin’in kayyumluğu ise devam edecek. CHP’nin kurultay davası ise 24 Ekim’e görülecek. Davada ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak gelmesi iddiaları konuşuluyordu.

KELOĞLAN TEORİSİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek miting öncesi Kılıçdaroğlu iddialarına dair ‘Keloğlan’ teorisi geldi. Özcan, “Keloğlan'ın saçlarının çıkma ihtimali var -milyonda bir- ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyeti Halk Partisi'nin başına dönme ihtimali yok. Bir de size ne kardeşim CHP'nin genel başkanı kim olacak? CHP'nin milletvekilleri kim olacak? Ona bırak CHP'liler karar versin. İl başkanı olarak sen CHP'ye atama yapamazsın. CHP'lilerin onayını almamış kişiler uzun süreli o koltukları işgal edemezler. Dolayısıyla bunlar beyhude çabalar” ifadelerini kullandı.

“UZUN SÜRELİ O KOLTUKLARI İŞGAL EDEMEZLER”

