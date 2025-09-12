Kılıçdaroğlu’nun dönüş planını açıkladı! CHP kulislerinde bomba iddia

Gazeteci Mustafa Balbay, CHP’deki liderlik tartışmaları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Balbay, 25 Haziran günü Kemal Kılıçdaroğlu ile diyalog kurmak isteyen Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç’un beklenmedik şekilde sert bir tavırla karşılaştığını özellikle Mansur Yavaş’ın, Özgür Özel ile diyalog kurulmasını önerdiği anda Kılıçdaroğlu’nun verdiği “Ben genel başkanlık koltuğuna oturduğumda Özgür Özel’i çağırırım” yanıtı, parti içinde soğuk rüzgarların esmesine neden olduğunu söyledi.

Balbay, 2-8 Eylül tarihleri arasında yaşanan gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun, Gürsel Tekin’in süreci iyi yönetemediğini düşündüğü ve operasyonun başarısı için gerekli ortamın sağlanamadığını ifade ettiğini aktardı. Balbay, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevini yeniden üstlenmesi için bazı garantiler istediğini söyleyerek bunlardan ilki görevdeki yetki sınırlarının net olarak belirlenmesi, ikincisi ise görev süresinin açık şekilde tanımlanması olduğunu belirtti.

Balbay, Kılıçdaroğlu’nun böyle bir görevi kabul etmesi halinde genel merkeze dönüş koşullarının İstanbul’daki gibi olmamasını istediğini, bu şartların sağlanmaması durumunda görevi kabul etmeyebileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun, daha önce yüksek olan görevi üstlenme olasılığının artık %51 oranında azaldığı belirten Balbay şöyle konuştu:

25 Haziran günü Kemal Kılıçdaroğlu ile diyalog kurmanın en güçlü üç aktörü diyelim. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve en son grup başkan vekili Engin Özkoç olmak üzere diyalog kurmaya çalıştılar ama hiç beklemedikleri sert bir tavırla karşılaştı ve orada Mansur Yavaş, "Efendim Özgür Özel ile diyalog kursanız" dediğinde Kemal Bey'in verdiği yanıt şu, “Ben genel başkanlık koltuğuna oturduğumda Özgür Özel'i çağırırım.” Şimdi bu diyalog beklenen bir ortamdan tam tersi bir durum çıkınca bir buzlaşma olmuştu. Hikmet Çetin’in de şu anda oynadığı rolü kamuoyu en çok %25'ini biliyor. Hem sorunun çözümü için hem de diyalogların güçlenmesi için daha çırpınan bir rol oynadı. Ama gelinen noktada konuşacak diğer arkadaşlarımız da var.

Ben Kemal Bey'in çevresiyle yaptığı değerlendirmede özellikle 2-8 Eylül tarihleri arasında yaşanan İstanbul CHP İl Örgütünün karşı karşıya kaldığı tablonun ardından ben şu değerlendirmeleri yaptığını bugün de yazdım. Doğrusu bir yokladım da çevresine bir yalanlama ya da herhangi bir şey çıkacak mı diye ama çıkmadı. Ama görünen şu kısaca madde madde vurgulamak gerekirse Kılıçdaroğlu ilk olarak Gürsel Tekin'in İstanbul sürecini iyi yönetemediği değerlendirmesinde iki Gürsel Tekin'in bu İstanbul'daki operasyonu başarılı olabilmesi için gerekli ortamın tam sağlanamadığı polis biber gazı vesaire bunların ters teptiği değerlendirmesinde, üç tabii kendisiyle ile ilgili olarak da eğer ben genel başkanlık koltuğuna oturacaksam iki temel şey istiyorum diye bir değerlendirme yapıyor. İki garanti istiyor. Bir yetkisi ne kadar olacak? İki o görevde kalma süresi ne kadar olacak? Yargının aldığı kararın bu konuda kendisine güçlü tutacak bir yerde bir şekilde olmasını istiyor. Dördüncüsü de böyle bir görevi kabul etmesi halinde genel merkeze gitme koşullarının İstanbul'daki gibi olmamasını istiyor. Eğer saydığım üçüncü ve dördüncü şıklar gerçekleşmezse görevde kabul etmeyebileceğini söylüyor. Ama etme olasılığı bugüne kadar çok yüksekken hani kabaca bir oransal değerlendirme yapmak gerekirse etmeme olasılığı %51 oldu diyorlar.