21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklar

Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Elazığ programı öncesinde kente asılan CHP aleyhindeki afişleri basan şirket, “afişlerin Cumhur İttifakı üyesi partilerin talebiyle basıldığı” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:01
Takip Et

Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyareti öncesi şehirde asılan pankartların Cumhur İttifakı tarafından bastırıldığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan afişleri basan şirket açıklama yaptı.

 Açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan Bilboardlarda yer alan afişlerin baskısı, Cumhur İttifakını oluşturan siyasi partilerin talebiyle Şirketimiz tarafından yapılmıştır" denildi.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısını gerçekleştirmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentte inşa edeceği okulun temel atma törenine katılmak için gittiği Elazığ'ın çeşitli noktalarında Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’li vekilleri hedef gösteren bazı afişler asıldığı görüldü.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bölgenin yerel haber sitesi HarputTV'de, kentteki reklam panolarındaki afişleri basan şirketin açıklaması yayımlandı. "Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle" yapıldığı söylenen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan Bilboardlarda yer alan afişlerin baskısı, Cumhur İttifakını oluşturan siyasi partilerin talebiyle Şirketimiz tarafından yapılmıştır. Baskısını yaptığımız Açık hava reklam mecralarının işletmesi ve asım işleri bize ait değildir.

“BÜTÜN PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ”

Şirketimiz, Misyonumuz ve ticari anlayışımız gereği bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ne yanında ne de karşısında yer almamış, tam aksine hepsine eşit mesafede bulunmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Geldiğimiz noktada kamuoyunda yer alan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına böyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Fakir-fukara-Gariban-emekçi-vatanperver
21.09.2022 19:19
Bilboardlarda Değil,sizi uzaylılarda 2023’de kurtaramayacak..%80 le Mahsur Yavaş geliyor..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
3
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
4
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
5
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
6
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
7
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
﻿Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
﻿Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.