Kılıçdaroğlu’nun ‘hançer’ sözlerine İYİ Parti’den çok sert yanıt

CHP’de bugün ve yarın yapılacak olan 38. Olağan Kurultay başladı. Kurultayda söz alan Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki Değişimciler'i ve eski Millet İttifakı ortaklarını hedef alarak bazı partililerin kendisini “Sırtından hançerlediğini” söyledi.

“BENİ ÜZEN SIRTIMIZDAKİ YÜK DEĞİLDİ, SIRTIMIZDAKİ HANÇERLERDİ”

Kılıçdaroğlu,"Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerle birlikte yükümüz ağır. Ama beni üzen sırtımızdaki yük değildi arkadaşlarSeçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdir. Ama seçiminden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu" dedi.

Bu sözlere İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ten yanıt geldi.

“SANA DEĞİL CUMHURBAŞKANLIĞI, CHP GB APOLETİ BİLE FAZLAYMIŞ”

Hançer sözlerine yanıt veren İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, "Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay ,koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış" dedi.