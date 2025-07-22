Kılıçdaroğlu’nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu’nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybeden kardeşi Adil Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede aile fertlerinin yanı sıra CHP’li isimler de yer aldı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 76 yaşındaki kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Adil Kılıçdaroğlu için ilk tören Burhaniye Cemevi’nde düzenlendi. Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenazede, dualar okundu.

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Törenin ardından Adil Kılıçdaroğlu’nun cenazesi, Burhaniye ilçesi Geriş Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, aile fertleri, yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP'nin eski ve mevcut milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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